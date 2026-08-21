ВТБ запустил свою «Афишу» для покупки билетов на концерты и спектакли

В разделе «Живи с ВТБ» также доступны покупка туров и билетов

Команда ВТБ представила сервис «ВТБ Афиша», который позволяет выбирать и покупать билеты на различные мероприятия прямо в мобильном приложении банка. Новинка появилась в разделе «Живи с ВТБ».

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В каталоге собраны события в разных городах России. Пользователи могут приобрести билеты на театральные постановки, концерты, выставки, спортивные матчи, фестивали, экскурсии, кино, мюзиклы, шоу, стендапы и детские представления.

До 31 октября 2026 года при покупке билетов предусмотрен кешбэк в размере 10% от суммы операции. С 1 ноября размер вознаграждения составит 7%. При этом кешбэк за такие покупки не ограничивается стандартным месячным лимитом. Например, при оплате билетов на 50 тыс. рублей клиент получит 5 тыс. рублей кешбэка.

«ВТБ Афиша» стала частью набора сервисов для повседневных задач внутри банковского приложения. В разделе «Живи с ВТБ» также доступны покупка туров и билетов, заказ техники и продуктов, а также другие услуги.