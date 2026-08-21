В Сингапуре запустили серверную стойку на живых нейронах

В Сингапуре запустили прототип серверной стойки, вычисления в которой выполняют живые нейроны. Национальный университет Сингапура (NUS Medicine), оператор дата-центров DayOne и австралийская Cortical Labs установили стойку из 20 компьютеров CL1.

Компании называют её первой самостоятельно работающей серверной стойкой с биологической интеграцией.

Нейроны для CL1 выращивают из стволовых клеток и культивируют в Институте наук о жизни Национального университета Сингапура. По данным Cortical Labs, один CL1 потребляет около 25 Вт, а полностью оборудованная стойка — 800–1000 Вт. Для сравнения, обычная серверная стойка потребляет несколько киловатт, а высокоплотные стойки для ИИ могут превышать 100 кВт.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Однако низкое энергопотребление само по себе ещё не показывает эффективность такой системы. В опубликованных материалах нет результатов вычислительных тестов, сравнения рабочих нагрузок с обычными серверами или показателя производительности на ватт. Кроме вычислений, энергия требуется для поддержания жизнеспособности нейронов: каждый CL1 использует насосы, систему смешивания газов, контроль температуры и фильтрацию.

По данным компании, нейроны могут поддерживаться в рабочем состоянии до 6 месяцев.

Биологические вычисления рассматриваются и другими компаниями как способ снизить энергопотребление вычислительных систем. Швейцарская FinalSpark, к примеру, эксплуатирует удалённую платформу из 16 органоидов мозга и заявляет, что её биологические процессоры потребляют примерно в 1 млн раз меньше энергии, чем цифровые чипы. Другой подход развивает Европа: в Нидерландах создаётся центр нейроморфных вычислений с чипами, имитирующими работу нейронов без использования живой биологической ткани.

Cortical Labs при этом рассматривает CL1 не только как исследовательскую платформу. Основатель компании Хон Вэн Чонг (Hon Weng Chong) заявил, что сингапурский прототип переводит биологические вычисления от исследований к коммерческому применению. Среди потенциальных областей компания называет разработку лекарств, гуманоидную робототехнику, кибербезопасность и обнаружение мошенничества. При этом представленный прототип пока не сопровождается данными, позволяющими оценить его вычислительную производительность на фоне обычных ИИ-систем.