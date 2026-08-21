Европа отказалась модернизировать Ariane 6: проект новой ступени закрыт
Решение затрагивает научные миссии, включая аппарат для исследования спутника Сатурна
Европейское космическое агентство (ESA) отказалось от запланированной модернизации ракеты Ariane 6. Об этом сообщил портал European Spaceflight. В рамках новой версии Block 3 планировалось установить облегчённую верхнюю ступень ICARUS с конструкциями из углепластика. Отмена проекта затрагивает несколько научных миссий ESA, включая аппарат для исследования Энцелада — ледяного спутника Сатурна.
Ariane 6 выполнила 8 запусков за 2 года с момента дебюта, и все они завершились успешным выведением полезных нагрузок на орбиту. Одноразовая ракета способна доставлять более 20 т на низкую околоземную орбиту. У Ariane 6 есть и крупный коммерческий заказчик: американская Amazon заключила контракт на 18 запусков для вывода группировки Amazon Leo. 3 запуска уже состоялись в этом году.
Ракета обеспечила Европе независимый доступ к космосу после прекращения использования российских ракет, а также позволила европейским заказчикам отказаться от запусков на ракетах SpaceX. При этом стоимость Ariane 6 остаётся высокой. Arianespace не раскрывает официальную цену запуска, но, по оценке источника, она составляет около 80–100 млн евро. Генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер ранее заявлял, что при 9 запусках в год европейским государствам потребуется субсидировать каждый запуск на 32–38 млн евро. В разработку Ariane 6 и стартовой площадки во Французской Гвиане Европа вложила около 3,6 млрд евро. С учётом этих затрат на один запуск приходится более 100 млн евро государственных средств ещё до оплаты ракеты заказчиком.
Одновременно ESA рассматривает увеличение производственных возможностей: в июне Ашбахер заявил, что Европа сможет проводить до 10 запусков Ariane 6 в 2027 году, а также рассматриваются варианты с 12, 15 и 20 запусками в год. Для этого потребуется увеличить производство всех компонентов одноразовой ракеты — от твердотопливных двигателей и двигателей первой ступени до верхних ступеней и обтекателей.
До конца 2026 года Ашбахер рассчитывает получить от европейских министров определённость относительно дальнейшего увеличения производства Ariane 6. При принятии решения также будет рассматриваться возможность направить инвестиции на следующую ракету Ariane с частичной многоразовостью.
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