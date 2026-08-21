Европа отказалась модернизировать Ariane 6: проект новой ступени закрыт

Европейское космическое агентство (ESA) отказалось от запланированной модернизации ракеты Ariane 6. Об этом сообщил портал European Spaceflight. В рамках новой версии Block 3 планировалось установить облегчённую верхнюю ступень ICARUS с конструкциями из углепластика. Отмена проекта затрагивает несколько научных миссий ESA, включая аппарат для исследования Энцелада — ледяного спутника Сатурна.

Ariane 6 выполнила 8 запусков за 2 года с момента дебюта, и все они завершились успешным выведением полезных нагрузок на орбиту. Одноразовая ракета способна доставлять более 20 т на низкую околоземную орбиту. У Ariane 6 есть и крупный коммерческий заказчик: американская Amazon заключила контракт на 18 запусков для вывода группировки Amazon Leo. 3 запуска уже состоялись в этом году.

Источник: ESA / CNES / Arianespace, P. Piron

Ракета обеспечила Европе независимый доступ к космосу после прекращения использования российских ракет, а также позволила европейским заказчикам отказаться от запусков на ракетах SpaceX. При этом стоимость Ariane 6 остаётся высокой. Arianespace не раскрывает официальную цену запуска, но, по оценке источника, она составляет около 80–100 млн евро. Генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер ранее заявлял, что при 9 запусках в год европейским государствам потребуется субсидировать каждый запуск на 32–38 млн евро. В разработку Ariane 6 и стартовой площадки во Французской Гвиане Европа вложила около 3,6 млрд евро. С учётом этих затрат на один запуск приходится более 100 млн евро государственных средств ещё до оплаты ракеты заказчиком.

Одновременно ESA рассматривает увеличение производственных возможностей: в июне Ашбахер заявил, что Европа сможет проводить до 10 запусков Ariane 6 в 2027 году, а также рассматриваются варианты с 12, 15 и 20 запусками в год. Для этого потребуется увеличить производство всех компонентов одноразовой ракеты — от твердотопливных двигателей и двигателей первой ступени до верхних ступеней и обтекателей.

До конца 2026 года Ашбахер рассчитывает получить от европейских министров определённость относительно дальнейшего увеличения производства Ariane 6. При принятии решения также будет рассматриваться возможность направить инвестиции на следующую ракету Ariane с частичной многоразовостью.