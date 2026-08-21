Цифровой рубль приходит на маркетплейсы: Wildberries и Ozon запускают новый способ оплаты

С 1 сентября 2026 года Wildberries и Ozon добавят возможность оплачивать покупки цифровыми рублями. Об этом представители маркетплейсов сообщили РИА Новости.

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В Ozon уточнили, что на первом этапе новый способ расчета будет работать в тестовом режиме. Затем его планируют постепенно сделать доступным для всех клиентов. В Wildberries заявили, что компания действует в соответствии с требованиями Банка России и действующими нормативными актами.

Цифровой рубль представляет собой электронную форму национальной валюты. С 1 сентября системно значимые банки России должны обеспечить возможность работы с ним через свои приложения. Пользователи смогут открывать цифровые кошельки, а регулятор уже подготовил механизм расчетов в интернете.

Изменения связаны с поэтапным расширением использования цифрового рубля. С сентября принимать такую оплату обязаны крупные торговые компании с годовой выручкой свыше 120 млн рублей. В дальнейшем требования распространятся на предприятия с меньшим оборотом. Таким образом, маркетплейсы станут одними из первых крупных онлайн-площадок, где покупатели смогут рассчитываться новой формой российской валюты.