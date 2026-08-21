Британский стартап привлёк $100 млн на удешевление ИИ — в раунде впервые поучаствовало государство

Callosum за полгода увеличила привлечённые средства почти в 10 раз. Компания не создаёт собственные чипы, а распределяет задачи ИИ между разными ускорителями — и заявляет о снижении стоимости инференса в четыре раза

Кембриджский стартап Callosum привлёк $100 млн всего через 6 месяцев после выхода из режима скрытой разработки, когда компания объявила о первом раунде на $10,25 млн. Bloomberg сообщает, что среди инвесторов нового раунда есть британский государственный фонд Sovereign AI Unit. Оценка Callosum после сделки и размер государственной инвестиции пока не раскрыты.

Callosum разрабатывает программную систему для распределения ИИ-нагрузки между разнородным вычислительным оборудованием. Вместо единого массива одинаковых GPU платформа может направлять отдельные этапы задачи на разные ускорители — Nvidia, AMD, Google и другие доступные в дата-центре устройства — выбирая комбинацию оборудования и моделей для конкретной операции.

Компания утверждает, что на сложных агентных задачах, включая автономное управление компьютером, такой подход обеспечивает вдвое более высокую точность, семикратное ускорение и в четыре раза меньшую стоимость по сравнению с обычной конфигурацией GPU.

Фото: Callosum

Основатели Callosum — Даниял Акарка и Яша Ахтерберг. Оба публиковались в научных журналах Nature, а также работали в Intel и Google DeepMind. Их концепция строится на отказе от идеи единой универсальной модели и однородной вычислительной инфраструктуры: отдельные модели и ускорители могут выполнять разные части одной задачи, а программный слой координирует их работу. Название компании отсылает к мозолистому телу — пучку нервных волокон, соединяющему полушария мозга.

Государственное участие примечательно тем, что Callosum стала первой компанией, получившей прямые инвестиции от британского Sovereign AI Unit — фонда объёмом £500 млн. Другие британские ИИ-компании, объявленные участниками той же программы, вместо инвестиций получили доступ к национальным суперкомпьютерам — до 1 млн GPU-часов каждая.

При этом оценка стартапа после привлечения $100 млн, полный состав инвесторов и точная доля британского государства пока что остаются неизвестными.