В Словакии отключили 279 дорожных камер — в них нашли скрытый доступ, который активировался SMS из России

А подключаться к камерам можно было напрямую по IP

В Словакии отключили 279 недавно установленных дорожных камер контроля скорости NERO R-ONE после того, как Национальное управление безопасности страны (NBU) обнаружило в них критические уязвимости. В частности, сообщается, что в камерах нашли скрытый доступ, активируемый SMS с определенных российских телефонных номеров. Другая проблема — возможность просмотра прямой трансляции с камер без пароля.

Оборудование было приобретено в рамках масштабной модернизации дорожной инфраструктуры, на которую Словакия получила около €30 млн из фондов Европейского союза. Часть этих средств была потрачена на закупку и установку почти трех сотен новых камер.

По данным Risky Bulletin, устройства NERO R-ONE могут представлять собой переименованные российские комплексы CORDON PRO.M, разработанные петербургской компанией «Симикон». Сообщается, что оборудование приобреталось через компанию, зарегистрированную на Кипре, а документация и происхождение камер теперь стали предметом отдельного внимания проверяющих.

Самое интересно: NBU обнаружило жестко прописанный в программном обеспечении список российских телефонных номеров. Согласно результатам проверки, SMS-сообщение с одного из этих номеров способно активировать скрытые возможности устройства и предоставить доступ к командной оболочке и сетевым функциям камеры.

Специалисты также выявили менее сложную, но не менее серьезную уязвимость веб-интерфейса. Для доступа к нему и просмотра прямой видеотрансляции, как утверждается, достаточно знать IP-адрес конкретной камеры — авторизация с помощью пароля не требуется. Кроме того, механизм Secure Boot, призванный предотвращать запуск неподписанного или модифицированного программного обеспечения, оказался неэффективным.

После обнаружения проблем Министерство внутренних дел Словакии деактивировало уже установленные камеры. Для независимой проверки выводов NBU власти намерены привлечь сторонних специалистов по информационной безопасности.

Словацкие эксперты также допускают, что аналогичное оборудование российского происхождения могло использоваться в других странах Восточной Европы, в том числе в Хорватии. Расследование продолжается.