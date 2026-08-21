SSD на 30 ТБ по цене новой машины: корпоративные твердотельные накопители подорожали в 6,5 раза за год

Если год назад 30-терабайтный SSD на памяти TLC стоил 3460 долларов, то сейчас за такой накопитель просят 22 600 долларов

Корпоративные SSD стремительно дорожают на фоне бума ИИ. По данным августовского отчета Flash Volatility Index компании VDURA, 30-терабайтный SSD на памяти TLC теперь оценивается в $22 600 против примерно $3460 годом ранее — цена выросла примерно в 6,5 раза.

Для сравнения, жесткий диск сопоставимой емкости в индексе VDURA оценивается в $1216. В пересчете на терабайт флеш-память получается приблизительно в 18,6 раза дороже HDD. Год назад разрыв был значительно меньше, хотя жесткие диски за это время тоже серьезно подорожали: HDD объемом 30 ТБ, согласно расчетам VDURA, вырос в цене примерно с $495 до $1216, то есть почти в 2,5 раза.

Разница особенно заметна при создании гигантских хранилищ памяти, которые создаются в дата-центрах для ИИ. По оценке VDURA, полностью флеш-система полезной емкостью 25 ПБ сегодня может обойтись примерно в $51,6 млн. Гибридная конфигурация с SSD (5,78 ПБ) и жесткими дисками (22,68 ПБ) оценивается в $12,86 млн — примерно в четыре раза дешевле.

Однако у расчетов есть важный нюанс: купить такое количество корпоративных HDD по указанной цене сегодня может быть непросто. Seagate и Western Digital ранее сообщили инвесторам, что значительная часть их производства накопителей уже распределена между крупными заказчиками вплоть до конца 2027 года. Western Digital еще в феврале сообщала, что ее мощности на 2026 год фактически распроданы, а соглашения с некоторыми крупнейшими клиентами распространяются на 2027 и 2028 годы. Seagate также заявляла, что почти все производственные мощности по корпоративным HDD на 2027 календарный год уже распределены по контрактам.

Компаниям без долгосрочных соглашений приходится обращаться на спотовый рынок, где накопители могут стоить намного больше. Аналитики Rosenblatt Securities в августе оценивали такую «премию» для HDD примерно в 30–40%. Поэтому реальная стоимость создания гибридного хранилища на 25 ПБ для нового игрока может оказаться гораздо больше приведенных VDURA $12,86 млн.

Ситуация с памятью NAND не лучше. TrendForce прогнозирует повышение контрактных цен еще на 10–15% в третьем квартале после скачка на 70–75% во втором и на 55–60% в первом квартале. Корпоративные SSD в отдельные периоды дорожали примерно на 80% всего за квартал.