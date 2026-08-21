Роботы вместо стеклоподъемников: Bosch запускает производство человекоподобных роботов

Bosch планирует начать серийное производство человекоподобных роботов в Германии в августе 2027 года. Выпуск организуют на заводе концерна в городе Бюль в Шварцвальде совместно с британским робототехническим стартапом Humanoid, сообщает ТАСС со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS).

Предприятие станет первой производственной площадкой Bosch, на которой начнется серийная сборка гуманоидных роботов. В случае успешного завершения испытаний немецкий концерн будет производить машины по заказу Humanoid.

На заводе планируется выпуск нового поколения роботов Gamma. В течение 2027 года партнеры рассчитывают собрать несколько сотен таких машин. Одним из первых заказчиков станет производитель автомобильных компонентов Schaeffler, ранее заключивший с Humanoid соглашение о сотрудничестве.

В перспективе участие Bosch в проекте может выйти за рамки контрактной сборки. Концерн рассматривает возможность поставлять для гуманоидных роботов собственные компоненты — электродвигатели, приводы и датчики.

На начальном этапе производство Gamma не потребует большого количества персонала. Bosch и Humanoid пока не называют точное число сотрудников, однако, по оценке FAS, речь может идти лишь о нескольких десятках специалистов.