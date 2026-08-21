Google меняет выдачу поиска и новостей: избранные источники и настройка ленты

Копания Google официально представила публике новые инструменты, которые позволяют пользователям точнее настраивать отображаемый контент в фирменном поиске, персональной ленте новостей и статей Google Discover, а также Google News.

В поиске появилась кнопка «Предпочитаемые источники». С ее помощью можно добавить конкретный сайт в список избранных и чаще видеть его материалы в блоке главных новостей по интересующим темам. Изначально возможность начала постепенно внедряться в поиске Google, а затем стала доступна в режиме ИИ и обзорах от ИИ. По данным компании, пользователи уже выбрали более 600 тыс. уникальных источников.

Для Discover Google предлагает настройку ленты с помощью обычных текстовых запросов. Через меню можно будет указать, какие темы, форматы или ссылки хочется видеть чаще или реже. Например, пользователь сможет попросить показывать больше идей для ремонта кухни без определенных материалов или роликов о поездках на выходные без упоминаний кемпинга.

Изменения затронут и Google News на Android. Пользователи получат больше возможностей для настройки ежедневных сводок: можно будет выбирать интересующие темы, указывать источники и переходить к полным версиям материалов.