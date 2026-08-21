Как будто побывал в блендере: продавец отправил целый и полностью рабочий Ryzen 5 3600X, а получил назад уничтоженный CPU

Продавец на eBay пожаловался на необычный спор с покупателем подержанного процессора AMD Ryzen 5 3600X. По его словам, полностью исправный и внешне неповрежденный CPU вернулся после требования возврата денег практически уничтоженным: почти все контакты оказались погнуты, а теплораспределительная крышка сильно деформирована.

Историей поделился пользователь форума Reddit под ником Diogenes-235711. Перед отправкой Ryzen 5 3600X покупателю он предусмотрительно сделал фотографии процессора с обеих сторон, на которых хорошо видно состояние контактных ножек и корпуса.

По словам продавца, сначала покупатель заявил, что посылка не была доставлена. Позднее претензия изменилась: он сообщил, что процессор якобы пришел с погнутыми контактами. В итоге CPU был отправлен обратно продавцу.

Состояние вернувшегося Ryzen 5 3600X оказалось значительно хуже того, о чем заявил покупатель. По сути, CPU практически уничтожен: судя по фото, на контактной площадке нет ни одной прямой «ножки», а металлическая теплораспределительная крышка словно погрызена. Очевидно, восстановление CPU экономически бессмысленно — если вообще возможно.

Проверить, что речь идет о том же самом процессоре, продавец смог благодаря серийному номеру. Он совпал на фотографиях, сделанных до отправки и после возврата.

Продавец передал eBay фотографии и другую информацию в рамках разбирательства. По его словам, площадка признала, что ответственность за повреждение процессора не лежит на нем. Тем не менее покупателю все равно должны вернуть деньги в соответствии с действующей процедурой защиты покупателей eBay.

Уничтоженный Ryzen 5 3600X продавец теперь выставил на eBay за символические $1,99.