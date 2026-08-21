128 ГБ DDR5 за $3400 — и то не купить: боты скупают память DDR5 в интернет-магазинах, на людей приходится всего 9% трафика

Оперативную память теперь скупают не люди, а боты: по данным компании DataDome, специализирующейся на защите от автоматизированного трафика, у одного неназванного магазина на «плохих» ботов приходится около 91% запросов к карточкам DDR5 — примерно десять автоматических обращений на одно посещение реального покупателя.

Об этом сообщил вице-президент DataDome по исследованию угроз Жером Сегура. Для сравнения, в мартовском исследовании компании, охватывавшем несколько интернет-магазинов, на одного реального пользователя приходилось около шести автоматизированных запросов.

Боты непрерывно отслеживают наличие и изменение цен на дефицитную оперативную память, чтобы быстрее обычных покупателей обнаруживать появление товара. По данным мартовского исследования DataDome, только одна такая автоматизированная система сгенерировала более 10 млн заблокированных запросов.

В одном из часовых интервалов боты отслеживали сразу 91 карточку DDR5, обращаясь к каждой примерно 551 раз — в среднем один запрос каждые 6,5 секунды. Причем автоматические запросы содержали специальные параметры для обхода кеширования, чтобы получать максимально свежие данные о наличии памяти.

Интерес ботов не ограничивается потребительскими модулями. Автоматизированные системы следили за продукцией Micron, Apacer и других производителей, а также за поставщиками компонентов вроде Amphenol и TE Connectivity.

Рост активности ботов происходит на фоне аномального подорожания оперативной памяти. По данным Tom's Hardware, самый дешевый отслеживаемый комплект DDR5-6400 емкостью 128 ГБ достиг стоимости $3400 — примерно в десять раз больше его исторического ценового минимума.

Сильно подорожали и более массовые комплекты. Модули DDR5-6000 общим объемом 32 ГБ, которые год назад в среднем стоили около $72, теперь, согласно данным PCPartPicker, предлагаются в среднем примерно за $392.

Дефицит создает благоприятную среду для перекупщиков, которые с помощью автоматических инструментов могут круглосуточно отслеживать магазины и потенциально быстрее людей оформлять заказы после появления товара. Ситуация напоминает ажиотаж вокруг видеокарт и игровых консолей в 2020–2021 годах, однако в случае с DDR5 пока нет четкого момента, когда предложение сможет быстро восстановиться.

Давление на рынок памяти может сохраниться и в 2027 году. Глава Apacer ранее предупреждал, что поставки DRAM независимым производителям модулей могут сократиться до 30% от уровня 2026 года. TrendForce также прогнозирует дальнейший рост контрактных цен на традиционную DRAM.