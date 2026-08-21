Нагрев до 120 °C на 6 часов, потеря массы не более 0,5%. Для твердотельных батарей принят первый международный стандарт

Данный стандарт был предложен под руководством Китая, при участии экспертов из Франции, Южной Кореи, Японии и других стран

Международная электротехническая комиссия (IEC) одобрила представленный Китаем проект международного стандарта «Руководство по применению, тестовые задания и условия для твердотельных литий-ионных аккумуляторов для электромобилей». Этот стандарт является первым в мире международным стандартом в области твердотельных аккумуляторов.

Твердотельные батареи считаются важным направлением развития следующего поколения литий-ионных аккумуляторов. По сравнению с традиционными жидкостными батареями, они обладают более длительным сроком службы, большей безопасностью и более стабильной работой.

Данный стандарт был предложен под руководством Китая, при участии экспертов из Франции, Южной Кореи, Японии и других стран. Разработка этого стандарта будет способствовать обмену передовыми китайскими концепциями в области аккумуляторных технологий на глобальном уровне, что внесет больший вклад в технологическую модернизацию мировой аккумуляторной промышленности и энергетический переход.

В декабре 2025 года Китай опубликовал первый в мире проект национального стандарта для твердотельных батарей для общественного обсуждения, который быо официально внедрен в июле 2026 года, напрямую устанавливая «жесткий порог» для отрасли.

Батарея может быть классифицирована как твердотельная только в том случае, если потеря ее веса не превышает 0,5% после нагревания до 120°C в течение 6 часов. Это более строгий стандарт, чем предыдущий групповой стандарт в 1%. Испытание также требует вскрытия корпуса и переворачивания батареи для наблюдения за тем, вытекает ли из нее жидкость. Гибридные твердожидкостные батареи (полутвердые) имеют показатели потери веса от 1,68% до 10,33%.