В Wildberries прокачали ИИ: товары теперь сравниваются по отзывам и реальным сценариям

Команда Wildberries обновила сервис «Умное сравнение», который помогает сопоставлять товары с помощью искусственного интеллекта. Теперь инструмент доступен всем пользователям сайта и мобильного приложения, а число категорий значительно увеличилось. Об этом рассказали в пресс-службе RWB (Wildberries & Russ).

Изначально сервис тестировали с июня 2026 года на электронике, бытовой технике, инструментах и товарах для дома. После обновления сравнивать можно также одежду, обувь, косметику, мебель и зоотовары. Система показывает основные различия между выбранными позициями, их преимущества и недостатки.

Ключевые характеристики теперь представлены в таблице, которая синхронно прокручивается вместе с карточками товаров. Кроме того, в результатах появился раздел «Важное из отзывов». Он кратко объединяет мнения покупателей, избавляя от необходимости просматривать большое количество комментариев.

Для подготовки ответов используется дообученная языковая модель BerryLM. Помимо характеристик из карточек, она учитывает вопросы покупателей продавцам, ответы на них и примеры использования товаров. Благодаря этому рекомендации формируются с учетом реальных сценариев.

Пользователь выбирает несколько товаров, после чего ИИ составляет структурированное сравнение. Например, при выборе наушников сервис может определить, какая модель больше подходит для шумного офиса, а какая — для занятий спортом.