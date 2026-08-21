Более 30 запусков Starship ежедневно, но это всё равно ничтожно мало по сравнению с количеством авиарейсов: Маск назвал планы на ближайшие годы

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что компания, занимающаяся коммерческими космическими полетами, поставила перед собой цель к 2030 году осуществлять 30 запусков ракеты Starship в день. При этом он признал, что это число «ничтожно мало» по сравнению с количеством авиарейсов в день.

Наша цель — достичь 30+ запусков Starship в день к 2030 году, что составляет примерно 10 000 запусков в год. Это всё ещё ничтожно мало по сравнению с количеством авиарейсов! Илон Маск

Мы уже рассказывали о планах SpaceX по масштабированию производства и запусков Starship. Ещё в 2024 году Илон Маск заявлял о намерении выпускать до 1000 кораблей в год. В начале 2026 года обсуждалась цель запускать Starship чаще, чем раз в час.

Ранее появились свежие снимки прототипа Starship Ship 40, который успешно отбуксировали к берегам острова Рождества, о чем мы уже сообщали ранее. Сегодня Маск выложил еще одно фото.

Илон Маск заявил, что SpaceX рассчитывает поймать возвращающийся Starship с помощью стартовой башни в течение ближайших нескольких месяцев. По его словам, первый повторный запуск корабля может состояться уже в конце 2026 года или в начале 2027-го.