У моря, парка или подъёмника: «Яндекс Путешествия» упростили поиск жилья по расположению и удобствам

Команда «Яндекс Путешествий» обновила поиск отелей и посуточного жилья, добавив больше параметров для выбора подходящего варианта. Теперь пользователи могут учитывать не только стоимость и тип размещения, но и расположение объекта относительно нужных мест.

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В разделе фильтров «Местоположение» появились сценарии для разных поездок. Можно искать жильё в пределах 1–3 км от центра, на первой линии у моря или рядом с пляжем, парком либо горнолыжным подъёмником. Результаты сопровождаются картой, которая позволяет быстрее оценить расположение объектов.

Изменения затронули и карточки отелей. В разделе «Удобства и услуги» добавили поиск по ключевым словам. Например, запрос «бассейн» покажет, какие варианты доступны в конкретном отеле, включая подогреваемый или детский бассейн.

Для посуточной аренды в мобильном приложении появился отдельный раздел «Квартиры и дома». В нём можно выбрать подходящий тип размещения: квартиру или апартаменты, таунхаус, глэмпинг либо загородный дом.