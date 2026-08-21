Крошечная флешка для круглосуточной записи: представлена Biwin UV200

Устройство рассчитано на эксплуатацию при температуре от −25 до +75 °C

Компания Biwin представила автомобильный USB-накопитель UV200, предназначенный для систем видеонаблюдения и постоянной записи в автомобиле. Флешка использует надежную TLC NAND-память и поддерживает круглосуточную работу в режиме Sentinel Mode.

Накопитель подключается через USB-A с интерфейсом USB 3.2 Gen 2 и обеспечивает скорость последовательного чтения до 200 МБ/с. Максимальная скорость записи достигает 80 МБ/с, а средняя скорость записи по всему объему накопителя составляет 60 МБ/с.

Biwin UV200 выпускается в версиях на 128 и 256 ГБ. Устройство рассчитано на эксплуатацию при температуре от −25 до +75 °C и оснащается матовым корпусом темно-черного или темно-фиолетового цвета. Производитель предоставляет трехлетнюю гарантию.

Стоимость накопителя в Китае составляет 449 юаней за версию на 128 ГБ и 699 юаней за модель объемом 256 ГБ.