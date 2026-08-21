До выхода флагманского камерофона Vivo X500 Pro производитель показал первый смартфон для мирового рынка с АКБ на 10 000. Премьера V80 Lite состоится 3 сентября

При этом ранее Vivo уже выпускала в Китае модель Vivo 600 Pro с аккумулятором на 10 200 мА•ч

Компания Vivo официально объявила дату презентации смартфона V80 Lite 5G в Малайзии. Новинка будет представлена 3 сентября и станет первым смартфоном Vivo за пределами Китая с аккумулятором емкостью 10 000 мА•ч. Покупателям предложат версии в розовом и зеленом цветах.

Малайзийская версия V80 Lite отличается от моделей для других рынков. Устройство с номером V2626 уже появилось в базе Geekbench, где раскрылся процессор MediaTek Dimensity 7300e, 6 ГБ оперативной памяти и операционная система Android 16. Ожидается, что поверх нее будет установлена фирменная оболочка OriginOS 6.

Согласно сертификации TUV, смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт. При этом ранее Vivo уже выпускала в Китае модель Vivo 600 Pro с аккумулятором на 10 200 мА•ч, однако на международном рынке подобная батарея для смартфонов компании появится впервые.

Для других стран Vivo готовит отдельные варианты V80 Lite с номерами V2643 и V2644. Одна из версий получила чип Dimensity 7360-Turbo, 8 ГБ оперативной памяти и Android 16. Ожидается, что эти модели могут представлять собой переименованные версии Vivo S2 для индийского рынка.

Напомним, в сентябре также должны представить флагманский камерофон Vivo X500 Pro.