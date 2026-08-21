Большая батарея, большой экран, защита IP64, 6 лет обновлений — и цена всего 200 долларов. Представлен Poco M8x 5G

Xiaomi расширила линейку бюджетных смартфонов — в Индии вышел Poco M8x 5G, главной особенностью которого стал аккумулятор емкостью 7900 мА·ч. Новинка также первой на индийском рынке получила SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5. Но и это еще не всё: несмотря на то, что речь идет о типичном бюджетнике, Xiaomi обещает довольно длинную по меркам этого ценового сегмента программную поддержку — смартфон получит четыре крупных обновления Android и будет шесть лет получать патчи безопасности.

Poco M8x 5G оснащен 6,9-дюймовым экраном IPS с разрешением HD+, кадровой частотой 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц. Максимальная яркость составляет 825 нит. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Объем оперативной памяти — 4 или 6 ГБ. Для отвода тепла используется трехкомпонентная система охлаждения.

Работает Poco M8x 5G под управлением HyperOS 3 на базе Android 16. Основная камера — с 50-мегапиксельным сенсором. Фронтальная камера — с датчиком разрешением 8 Мп.

Смартфон поддерживает зарядку мощностью 45 Вт, а также обратную проводную зарядку мощностью 22,5 Вт. По данным Poco, одного заряда хватает до 35 часов использования социальных сетей, 13 часов GPS-навигации или 64 часов прослушивания музыки. Компания также заявляет до 27 дней работы в сценарии обмена сообщениями. Poco M8x 5G имеет защиту IP64 от пыли и брызг.

Цены с учетом скидки для первых покупателей выглядят так: 4/128 ГБ — 200 долларов, 6/128 ГБ — 220 долларов.