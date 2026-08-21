Бюджетный смартфон Samsung с батареей 6000 мАч: Samsung Galaxy A08 4G сертифицирован перед выходом

Samsung готовит Galaxy A08 4G — новый бюджетный смартфон. И он получит аккумулятор заметно большей емкости (относительно предшественника).

Согласно сертификационным документам бразильского регулятора Anatel, номинальная емкость аккумулятора Galaxy A08 составляет 5830 мА·ч. В коммерческих характеристиках Samsung, как ожидается, будет указывать типичную емкость 6000 мА·ч. Это заметное улучшение по сравнению с Galaxy A07 4G с батареей емкостью 5000 мА·ч.

При этом в плане производительности серьезных изменений пока не ожидается. Согласно данным Google Play Console, Galaxy A08 4G сохранит SoCMediaTek Helio G99, которая используется в Galaxy A07 4G.