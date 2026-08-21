Samsung пока №1, но китайцы дышат в спину: рынок телевизоров покоряют TCL и Hisense

Samsung сохранила лидерство на мировом рынке телевизоров, поставив 17,6 млн устройств за первое полугодие 2026 года. По данным TrendForce, результат компании оказался на 6,3% выше прошлогоднего. Рост обеспечили в том числе модели Neo QLED, OLED и RGB Mini LED.

Особенно заметно выросли поставки телевизоров Samsung с подсветкой Mini LED — более чем на 200% год к году. В моделях M70 и M80 компания отказалась от решения с квантовыми точками, что позволило снизить стоимость устройств и расширить их присутствие на массовом рынке.

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Второе место заняла TCL с результатом 15,08 млн телевизоров, увеличив поставки на 7,1%. Компания расширяет ассортимент моделей среднего и высокого ценовых сегментов, делая ставку на технологии SQD Mini LED и QLED.

Hisense поставила 14,23 млн телевизоров, показав рост на 3% и заняв третью строчку. Компания продолжает активно развивать сегмент больших экранов и технологию RGB Mini LED.

Четвертое место досталось LG Electronics, которая за первые шесть месяцев года поставила 11,3 млн телевизоров — на 3,9% больше, чем годом ранее.