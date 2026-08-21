Новый смартфон Xiaomi c 16 ГБ ОЗУ, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей 8050 мАч. Poco F9 Ultra засветился до анонса

Poco F9 Ultra впервые появился в базе Geekbench, раскрыв ключевые характеристики будущего флагманского смартфона.

Устройство с номером модели 26077PC53G, которое инсайдер Абхишек Ядав напрчму связал с Poco F9 Ultra, набрало 2980 баллов в одноядерном и 10 030 баллов в многоядерном тестах.

Смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с графикой Adreno 840, 16 ГБ оперативной памяти и будет работать под управлением Android 16.

По предварительным данным, Poco F9 Ultra станет международной версией Redmi K100 Pro Max, но с аккумулятором уменьшенной емкости — до 8050 мА•ч. Аппарат также может получить 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1200 × 2608 пикселей, частотой обновления 185 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит.

Основная камера будет включать 200-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией, 50-мегапиксельный перископический модуль с телеобъективом и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Фронтальная камера — на 32 Мп.

Напомним, серия Redmi K100 Pro продемонстрировала высокий спрос уже в первую неделю продаж. За первые семь дней модели K100 Pro и K100 Pro Max реализовали около 95% от первоначального объема продаж.