VK подала в суд на Apple и потребовала вернуть свои приложения в App Store

VK подал иск против Apple в Арбитражный суд Москвы: компания требует вернуть свои приложения в российский App Store. VK также добивается восстановления push-уведомлений для пользователей и выплаты неустойки в случае неисполнения будущего решения суда. Информация об иске появилась в картотеке арбитражных дел. Ответчиками указаны американская Apple Inc., ирландская Apple Distribution International Ltd и российское юридическое лицо ООО «Эппл Рус».

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Спор возник после того, как 25 июня 2026 года Apple удалила из App Store приложения экосистемы VK. Среди них оказались «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «Одноклассники», «Дзен» и «Облако Mail.ru». По утверждению VK, компания не получила предварительного уведомления.

Apple объяснила удаление необходимостью соблюдать санкционный режим, однако не уточнила, какие именно ограничения стали основанием для блокировки. VK в ответ заявлял, что на тот момент сам холдинг не находился под санкциями и не фигурировал в соответствующих списках, а юридические заключения по этому вопросу ранее были переданы Apple.

Юридическая ситуация впоследствии изменилась. 13 июля 2026 года Евросоюз включил VK в 21-й пакет санкций. Таким образом, прямые ограничения ЕС в отношении холдинга появились уже после удаления его приложений из App Store. Именно последовательность событий может стать одним из ключевых вопросов судебного разбирательства.

Еще до массового удаления приложений VK Apple в начале июня убрала из российского App Store нацмессенджер Max, за которым также стоит холдинг.