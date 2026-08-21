VK подала в суд на Apple и потребовала вернуть свои приложения в App Store
25 июня 2026 года Apple удалила из App Store «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «Одноклассники», «Дзен» и «Облако Mail.ru»
VK подал иск против Apple в Арбитражный суд Москвы: компания требует вернуть свои приложения в российский App Store. VK также добивается восстановления push-уведомлений для пользователей и выплаты неустойки в случае неисполнения будущего решения суда. Информация об иске появилась в картотеке арбитражных дел. Ответчиками указаны американская Apple Inc., ирландская Apple Distribution International Ltd и российское юридическое лицо ООО «Эппл Рус».
Спор возник после того, как 25 июня 2026 года Apple удалила из App Store приложения экосистемы VK. Среди них оказались «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «Одноклассники», «Дзен» и «Облако Mail.ru». По утверждению VK, компания не получила предварительного уведомления.
Apple объяснила удаление необходимостью соблюдать санкционный режим, однако не уточнила, какие именно ограничения стали основанием для блокировки. VK в ответ заявлял, что на тот момент сам холдинг не находился под санкциями и не фигурировал в соответствующих списках, а юридические заключения по этому вопросу ранее были переданы Apple.
Юридическая ситуация впоследствии изменилась. 13 июля 2026 года Евросоюз включил VK в 21-й пакет санкций. Таким образом, прямые ограничения ЕС в отношении холдинга появились уже после удаления его приложений из App Store. Именно последовательность событий может стать одним из ключевых вопросов судебного разбирательства.
Еще до массового удаления приложений VK Apple в начале июня убрала из российского App Store нацмессенджер Max, за которым также стоит холдинг.
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