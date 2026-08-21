Претендент на звание лучшего камерофона: Vivo X500 Pro впервые показали вживую

До официальной премьеры серии Vivo X500 в Китае остается несколько недель, а пока что один из будущих флагманов уже заметили в руках тайваньского певца и актера Джея Чоу, который принимал участие в записи рекламного ролика.

Напомним, Чоу рекламировал Vivo X300 Ultra во время своего мирового турне Carnival World Tour 2026 в Китае и стал амбассадором серии Vivo X500.

Судя по внешнему виду устройства, речь идет о Vivo X500 Pro или X500 Pro Max. Смартфон сохраняет крупный круглый блок камер по центру задней панели.

Ожидается, что серия Vivo X500 будет включать как минимум три модели — X500, X500 Pro и X500 Pro Max. Базовая версия, по слухам, получит 6,59-дюймовый OLED-экран и 3-нм процессор Dimensity 9-й серии. Старшие модели могут перейти на будущий 2-нм чип Dimensity 9600 Pro.

Vivo X500 Pro, предположительно, оснастят 6,4-дюймовым дисплеем, тогда как X500 Pro Max получит экран диагональю 6,85 дюйма. Обе топовые версии могут получить тройную основную камеру с главным 200-мегапиксельным сенсором. Официальная презентация серии Vivo X500 ожидается в сентябре в Китае.

Напомним, Vivo X300 Pro уже около года удерживается в топ-2 лучших камерофонов DxOMark.