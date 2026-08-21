А вот теперь по-взрослому. Все двигатели нового Starship запустили одновременно

На базе Starbase в Техасе SpaceX провела ключевое огневое испытание прототипа Starship Ship 41. Корабль одновременно запустил все шесть двигателей Raptor, проработавших около 60 секунд. Тест должен подтвердить готовность силовой установки и основных систем корабля перед следующим испытательным полетом.

Ранее Ship 41 уже проходил испытание с одним двигателем, имитировавшее работу при маневре схода с орбиты. Перед огневыми тестами прототип также успешно прошел проверки с криогенными жидкостями.

Запуск Starship Flight 14 запланирован на сентябрь 2026 года. Миссия должна стать важной вехой для программы: SpaceX намерена впервые вывести Starship на стабильную орбиту Земли, а также вывести на орбиту спутников Starlink V3.

Источник изображения: Кадр из видео NASASpaceflight/улучшено при помощи Grok

Еще одной ключевой задачей станет первая попытка поймать верхнюю ступень Starship с помощью механических манипуляторов («палочек») стартовой башни после возвращения корабля.

Ранее появились свежие снимки прототипа Starship Ship 40, который успешно отбуксировали к берегам острова Рождества, о чем мы уже сообщали ранее. Сегодня Маск выложил еще одно фото.

Илон Маск заявил, что SpaceX рассчитывает поймать возвращающийся Starship с помощью стартовой башни в течение ближайших нескольких месяцев. По его словам, первый повторный запуск корабля может состояться уже в конце 2026 года или в начале 2027-го.