Первый в мире Boeing 787-9 со Starlink. Спутниковый интернет от Маска получили уже 150 самолётов Qatar Airways

Qatar Airways планирует полностью завершить установку Starlink на всех Boeing 787 до конца 2026 года

Qatar Airways стала первой авиакомпанией в мире, которая начала эксплуатацию широкофюзеляжных Boeing 787-9 с установленным Starlink. Одновременно перевозчик завершил оснащение Starlink всего парка Boeing 787-8, доведя общее количество широкофюзеляжных самолетов с такой системой до 150.

Qatar Airways планирует полностью завершить установку Starlink на всех Boeing 787 до конца 2026 года. Ранее компания за рекордные сроки оснастила этой системой весь парк Boeing 777 — за девять месяцев, а Airbus A350 — за восемь месяцев. Теперь перевозчик располагает крупнейшими в мире парками Boeing 777, Airbus A350 и Boeing 787 с поддержкой Starlink.

Пассажирам доступен бесплатный Wi-Fi со скоростью до 500 Мбит/с. Интернет можно использовать для работы, общения, просмотра контента и других задач практически так же, как на земле.

С момента запуска Starlink на борту в октябре 2024 года услугой воспользовались более 23 млн пассажиров на свыше 86 тыс. рейсов Qatar Airways. Программа оснащения широкофюзеляжных самолетов выполнена уже более чем на 83%, а ежедневно авиакомпания выполняет до 323 рейсов с поддержкой Starlink.