Маск раскрыл секрет Grok Bot: он продолжает работать даже после выключения компьютера

Илон Маск заявил, что Grok Bot работает на отдельном удалённом компьютере, который предоставляет SpaceXAI. Благодаря этому бот может непрерывно продолжать выполнение задач.

У Grok Bot есть собственный удаленный компьютер SpaceXAI. Поэтому он продолжает работать даже после закрытия ноутбука или перезагрузки настольного компьютера. В этом заключается большая разница.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Grok Bot — часть масштабной трансформации, которую SpaceXAI последовательно проводит со своим ИИ-ассистентом. Мы уже рассказывали о запуске Grok Computer — обновления, которое дало системе полноценный доступ к файловой системе и командной строке, позволив ей самостоятельно выполнять задачи на компьютере пользователя. Тогда же был сделан акцент на работе с реальными проектами: написании кода, рефакторинге и автоматическом исправлении ошибок.

Вслед за этим компания представила функцию Skills — систему повторяемых сценариев, которые можно активировать простой командой и использовать в разных диалогах. Skills работают в изолированной среде и поддерживают интеграцию с Gmail, GitHub и Notion. Именно на механике записи рабочих процессов и их повторного воспроизведения строится ключевой принцип Grok Bot.

Параллельно SpaceXAI запустила Grok Build — агентный инструмент с командной строкой для разработчиков, нацеленный на автоматизацию сложных рабочих процессов. Все эти инструменты формируют единую экосистему, в которой Grok постепенно переходит от роли консультанта к роли самостоятельного агента, способного работать без постоянного участия пользователя.