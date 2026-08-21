Маск раскрыл секрет Grok Bot: он продолжает работать даже после выключения компьютера

У Grok Bot есть собственный удаленный компьютер SpaceXAI

Искусственный интеллект

Илон Маск заявил, что Grok Bot работает на отдельном удалённом компьютере, который предоставляет SpaceXAI. Благодаря этому бот может непрерывно продолжать выполнение задач.

У Grok Bot есть собственный удаленный компьютер SpaceXAI. Поэтому он продолжает работать даже после закрытия ноутбука или перезагрузки настольного компьютера. В этом заключается большая разница.
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Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Grok Bot — часть масштабной трансформации, которую SpaceXAI последовательно проводит со своим ИИ-ассистентом. Мы уже рассказывали о запуске Grok Computer — обновления, которое дало системе полноценный доступ к файловой системе и командной строке, позволив ей самостоятельно выполнять задачи на компьютере пользователя. Тогда же был сделан акцент на работе с реальными проектами: написании кода, рефакторинге и автоматическом исправлении ошибок.

Вслед за этим компания представила функцию Skills — систему повторяемых сценариев, которые можно активировать простой командой и использовать в разных диалогах. Skills работают в изолированной среде и поддерживают интеграцию с Gmail, GitHub и Notion. Именно на механике записи рабочих процессов и их повторного воспроизведения строится ключевой принцип Grok Bot.

Параллельно SpaceXAI запустила Grok Build — агентный инструмент с командной строкой для разработчиков, нацеленный на автоматизацию сложных рабочих процессов. Все эти инструменты формируют единую экосистему, в которой Grok постепенно переходит от роли консультанта к роли самостоятельного агента, способного работать без постоянного участия пользователя.

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