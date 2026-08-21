Повреждённый Starship показали вблизи — выглядит как кадр из фантастики

Илон Маск опубликовал фотографию космического корабля Starship, который начали изучать специалисты SpaceX после почти месяца нахождения в океане.

«Starship такой научно-фантастический», — подписал снимок глава SpaceX.

На фотографии запечатлена часть корабля с заметными следами нагрева и повреждениями от экстремальных температур, а также от шторма, в который попал Starship во время транспортировки в более спокойные воды.

SpaceX ранее подтвердила, что команда успешно направила Starship к месту у побережья острова Рождества. Инженеры займется дополнительным анализом в спокойных водах перед попыткой вернуть его на Starbase.

Ранее появились свежие снимки прототипа Starship Ship 40, который успешно отбуксировали к берегам острова Рождества, о чем мы уже сообщали ранее.

Илон Маск заявил, что SpaceX рассчитывает поймать возвращающийся Starship с помощью стартовой башни в течение ближайших нескольких месяцев. По его словам, первый повторный запуск корабля может состояться уже в конце 2026 года или в начале 2027-го.