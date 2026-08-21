Полностью безопасно для зрения: лунное затмение 28 августа можно будет увидеть невооруженным глазом

Утром 28 августа жители некоторых регионов России смогут понаблюдать за лунным затмением без специального оборудования. Благодаря высокой яркости Луны явление будет заметно даже в условиях городской засветки. Максимальная фаза, когда тень Земли закроет около 96% лунного диска, над Россией наблюдаться не будет.

Лучшие условия сложатся в Калининградской области, где можно будет увидеть отдельные фазы затмения. В центральных регионах Луна скроется за горизонтом до наступления максимума, а восточнее частное затмение во многих местах вообще останется незаметным.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Затмение начнется в 04:24 и завершится в 10:02 мск. Для наблюдений потребуется открытый южный или западный горизонт и ясное небо. Специальные очки или фильтры не нужны, поскольку наблюдение за Луной безопасно для зрения. При этом бинокль или небольшой телескоп позволят лучше рассмотреть детали лунной поверхности и изменения оттенков во время затмения.

Наиболее благоприятные условия для наблюдения ожидаются в Северной и Южной Америке, а отдельные фазы также будут видны в Европе, Африке и западных районах Азии.