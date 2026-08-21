Король умер, да здравствует король. Samsung — уже не лидер на рынке экранов для смартфонов, это место забрала BOE

В первом полугодии 2026 года производители поставили около 1,12 млрд панелей для смартфонов — на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером рынка остается китайская BOE с долей 25,2%.

За шесть месяцев BOE отгрузила около 280 млн панелей, увеличив показатель на 7,1%. Особенно заметно выросли поставки гибких OLED-дисплеев — до 81,4 млн штук, что на 14,6% больше год к году. Дополнительным источником роста в будущем может стать новая производственная линия OLED G8.6: серийное производство уже началось для экранов среднего размера, а мобильное направление находится на этапе опытного производства.

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Второе место заняла Samsung Display с поставками около 170 млн панелей и ростом на 0,9%. При этом производство гибких OLED увеличилось на 34,5%, до примерно 120 млн штук. Основным драйвером стали высокие продажи iPhone.

Третьей стала китайская CSOT с долей 13,4%. Компания поставила около 150 млн панелей, нарастив объем на 8,9%. Основной вклад внесли ЖК-дисплеи a-Si, однако темпы роста начали замедляться из-за снижения эффекта от дальнейшего расширения производственных мощностей.