Россыпь современных портов, три слота для M.2 SSD и 512 ГБ SSD в комплекте. Представлен мини-ПК Onebot Bot7 Pro

Компания Onebot выпустила новую версию своего мини-ПК Bot7 Pro с процессором Intel Core i5-13500H, 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 ГБ по цене 3599 юаней .

Устройство имеет металлический корпус с габаритами 116 x 106 x 35,5 мм. На передней панели расположены два порта USB-A 3.2, а на задней панели — один порт HDMI 2.0, один 3,5-мм аудиоразъем, один порт Ethernet 2.5G RJ45, два порта USB-A 3.2, один порт USB-C и один порт HDMI 2.0.

Устройство оснащено тремя слотами для M.2 SSD и поддерживает протоколы PCIe Gen4 x 4 и SATA3, а также Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.