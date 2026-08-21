Wi-Fi 7 от MSI за 44 доллара. Представлена сетевая карта Herald BE6500

Она уже поступила в продажу в Китае

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Представлена новая сетевая карта Wi-Fi 7 от MSI под названием Herald BE6500, которая доступна для покупки на таких платформах, как JD.com и Tmall.

Этот беспроводной сетевой адаптер поддерживает трехдиапазонную скорость 6452 Мбит/с, шифрование WPA3, 4K QAM, MLO и Bluetooth 5.4, а также оснащен высокоэффективной антенной.

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Источник изображения: MSI/ithome

Сетевая карта оснащена интерфейсом PCIe x1 и стоит 299 юаней.

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