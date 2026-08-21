У Xiaomi получилось: Redmi K100 Pro и K100 Pro Max раскупают как горячие пирожки

Серия Redmi K100 Pro продемонстрировала высокий спрос уже в первую неделю продаж. По данным @RDObservation, за первые семь дней модели K100 Pro и K100 Pro Max реализовали около 95% от первоначального объема продаж.

При этом базовый Redmi K100 Pro в сопоставимый период продавался примерно на 70% лучше своего предшественника Redmi K90, тогда как продажи Redmi K100 Pro Max оказались примерно на 135% выше результата Redmi K90 Pro Max.

Смартфоны серии были представлены 11 августа и получили флагманские процессоры Snapdragon. Redmi K100 Pro и K100 Pro Max оснащены аккумуляторами емкостью 8580 и 9070 мА•ч соответственно, а также аудиосистемой с настройкой Bose.

Ранее Лу Вэйбин сообщил, что уже в первый день продаж K100 Pro Max превзошел показатель предыдущей модели на 150%.