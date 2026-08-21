Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen6 — утечка раскрыла названия 2-нм чипов Qualcomm

По данным известного инсайдера Digital Chat Station, стандартный чип имеет обозначение SM8950 и будет называться Snapdragon 8 Elite Gen 6. Второй, более производительный вариант SM8975 получит название Snapdragon 8 Elite Extreme Gen6.

Ранее SM8975 фигурировал в утечках как Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, а SM8950 — как стандартный Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Обе платформы, как ожидается, станут первыми флагманскими мобильными чипами Qualcomm, переведенными на 2-нм техпроцесс. Для старшей версии также прогнозируются графика Adreno 850 и поддержка более быстрой памяти LPDDR6.

Официальная презентация нового поколения Snapdragon ожидается на Snapdragon Summit, который пройдет 22–24 сентября 2026 года. Пока Qualcomm официально не раскрыла финальные названия и характеристики чипов.