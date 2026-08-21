1000 космических запусков в год и роботы на Марсе. Трамп подписал меморандум

Дональд Трамп подписал меморандум, согласно которому США должны к 2030 году выйти на более чем 1000 космических запусков и посадок ежегодно. Сейчас американская космическая отрасль выполняет в среднем свыше 200 запусков в год.

Документ предусматривает ускорение развития космической транспортной инфраструктуры и более тесное сотрудничество государства с частными компаниями. Отдельно власти намерены ускорить выдачу разрешений, необходимых для проведения запусков и создания соответствующей инфраструктуры.

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Кроме того, Трамп поручил изучить возможности коммерческого использования роботов для высадки на поверхности Марса. В рамках будущих программ также планируется рассмотреть отправку людей на Красную планету и их последующее возвращение на Землю.

Таким образом, американская администрация рассчитывает одновременно резко увеличить частоту запусков и создать условия для перехода от околоземных миссий к масштабным программам освоения Луны и Марса.