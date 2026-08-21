Камера Sony, 12 часов без подзарядки и перевод в реальном времени за 100 долларов. Представлены очки Rollme View Series

Компания Rollme представила серию умных очков View Series, в которую вошли модели AuraView и ProView. Стоимость обеих версий составляет $100.

Очки получили 12-мегапиксельный сенсор Sony IMX386, установленный непосредственно в оправе. С его помощью можно снимать фотографии от первого лица и видео. Для запуска съемки предусмотрена физическая кнопка, а заявленная скорость фотографирования составляет около 0,6 секунды. Видео дополнительно стабилизируется электронной системой. Отснятые материалы сохраняются во встроенной памяти объемом 4 ГБ.

Главная особенность устройства — набор AI-функций. Двухчиповая платформа обеспечивает работу голосового ассистента на базе моделей вроде ChatGPT. Очки способны распознавать объекты и достопримечательности, переводить напечатанный текст и выполнять перевод разговоров в реальном времени.

За звук отвечают направленные динамики, расположенные в дужках рядом с ушами. Они позволяют слушать музыку и отвечать на звонки, одновременно сохраняя возможность слышать окружающую обстановку. Для подключения используются Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 6. Очки оснащены аккумулятором на 280 мА•ч и заряжаются через магнитный кабель.

Производитель заявляет до 10–12 часов автономной работы, хотя активная съемка и использование функций перевода могут заметно сократить это время. AuraView получила металлическую полуободковую оправу с коричневыми линзами, а ProView выполнена из пластика и имеет полноободковую конструкцию. В комплект входят тонированные и прозрачные линзы.