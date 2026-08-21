Новый Sony Xperia 10 VIII получит старый процессор. Смартфон засветился в Geekbench

Sony, похоже, не станет менять ключевую аппаратную платформу в следующем поколении своего доступного смартфона: Xperia 10 VIII протестировали в Geekbench с уже знакомым Snapdragon 6 Gen 3.

Смартфон с номером модели XQ-GH54 появился в базе Geekbench 7.0. Японское издание Sumaho Digest по модельному номеру идентифицировало его как Sony Xperia 10 VIII. Судя по утечкам, это европейская версия устройства.

В тесте аппарат набрал 871 балл в однопоточном режиме и 3028 баллов — в многопоточном. В качестве системной платы указана кодовая версия parrot, а процессор обозначен как SM6475. Это внутреннее обозначение Snapdragon 6 Gen 3 от Qualcomm.

Таким образом, Xperia 10 VIII, по предварительным данным, получит тот же чип, что и прошлогодний Xperia 10 VII. Snapdragon 6 Gen 3 выпускается по 4-нм техпроцессу и способен работать на частоте до 2,4 ГГц.

Использование уже знакомой платформы позволит Sony сдержать стоимость производства, однако заметного производительности по сравнению с предыдущей моделью ждать не стоит. При этом сам Snapdragon 6 Gen 3 уже не является новым решением — его представили еще в августе 2024 года.