7 лет обновлений и автономность лучше, чем у Galaxy S25 FE: Samsung Galaxy S26 FE могут представит 27 августа — новое мероприятие Galaxy официально анонсировано

Samsung анонсировала очередное мероприятие — Galaxy Event August 2026 состоится 27 августа. Компания пока не раскрывает название устройства, которое дебютирует в этот день, но судя по утечкам, состоится премьера Galaxy S26 FE.

Скриншот видео Samsung Источник изображения: Samsung

Презентация начнется в 12:00 UTC, или в 15:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте Samsung и YouTube-канале компании.

Официальных подробностей о Galaxy S26 FE нет, а вот неофициальных уже — полно. Например, на днях аппарат засветился в базе EPREL, благодаря чему стали известны параметры автономности. Аккумулятор Galaxy S26 FE обеспечит сохранение нормативных характеристик в течение 1200 циклов зарядки, автономность указана равной 50 часам. Для сравнения, у Galaxy S25 FE автономность, по данным EPREL, составляет примерно 42,5 часа (но при этом батарея рассчитана на 2000 циклов).

Galaxy S26 FE приписывают защиту IP68, экран AMOLED с диагональю 6,7 дюйма, разрешением, Full HD+ и защитой Gorilla Glass Victus+, аккумулятор емкостью 4900 мАч с 45-ваттной зарядкой и тройную камеру с основным 50-мегапиксельным датчиком. Аппарат будет получать обновления в течение 7 лет.