В Благовещенске команда из 7 человек создает двухмоторный самолет «Горыныч», который может стать альтернативой «Кукурузнику»

В Благовещенске команда из семи человек почти завершила строительство двухмоторного самолета малой авиации «Горыныч». Проект создается на частные средства и задуман как грузовой самолет для труднодоступных районов Дальнего Востока, где сейчас используются Ан-2 «Кукурузник» и вертолеты, сообщает ТАСС.

Работу над самолетом в октябре 2024 года начали предприниматель и авиалюбитель Дмитрий Лайн вместе с конструктором-проектировщиком Олегом Захарчуком. Последний ради проекта переехал из Москвы в Благовещенск. Перед началом строительства разработчики консультировались с авиационными специалистами, а часть компонентов заказывали непосредственно на заводах.

Первоначально «Горыныча» собирали в обычном гараже, где для растущего самолета со временем практически не осталось свободного пространства. Сейчас машину уже перевезли на склад предприятия Лайна. Следующим этапом станет транспортировка на частный аэродром, где на самолет установят крылья и воздушные винты.

Разработка полностью финансируется самим предпринимателем. Точную сумму он не называет, однако утверждает, что создание единственного экземпляра обошлось менее чем в 20 млн рублей. На проектирование и сборку потребуется не менее 20 тыс. человеко-часов, поскольку многие компоненты приходилось дорабатывать и переделывать по несколько раз.

«Горыныч» создается как относительно недорогой транспорт для доставки людей, оборудования и грузов в удаленные районы. Пустой самолет весит около 1250 кг, а максимальная взлетная масса составляет 2,5 тонны. Таким образом, максимальная полезная нагрузка достигает 1250 кг, однако в эту цифру входят экипаж, топливо и перевозимый груз.

Расчетная крейсерская скорость составляет 180–190 км/ч, максимальная — около 220–230 км/ч. Дальность полета на штатных баках должна достигать 1200–1400 км, а продолжительность — примерно 7,5 часа.

Разработчики также рассматривают возможность установки дополнительного топливного бака объемом 1000 литров. Теоретически он позволит увеличить продолжительность полета до 24 часов. Если такие показатели удастся подтвердить во время реальных испытаний, команда намерена подать заявку на фиксацию достижения в Книге рекордов России.

Необычной особенностью «Горыныча» стала компоновка двух двигателей, расположенных максимально близко к продольной оси самолета. Такая схема должна уменьшить разворачивающий момент при отказе одного двигателя и упростить управление машиной в аварийной ситуации. Это особенно важно при полетах над тайгой, где подходящую площадку для вынужденной посадки найти крайне сложно.

Создатели считают, что на некоторых маршрутах двухмоторный «Горыныч» сможет стать более экономичной альтернативой вертолету за счет меньшего расхода топлива.

Завершить строительство планируется в сентябре 2026 года. После этого самолет должна осмотреть специальная техническая комиссия. При положительном заключении начнутся наземные и летные испытания на частном аэродроме в окрестностях Благовещенска. Летчик-испытатель для первого полета уже найден.

О серийном коммерческом производстве речь пока не идет. Для полноценной коммерческой эксплуатации самолету потребуется сертификация типа, которую создатели проекта оценивают более чем в 1 млрд рублей. На первом этапе «Горыныч» будет проходить испытания и демонстрационные полеты на различных аэродромах и посадочных площадках.