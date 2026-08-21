С дизайном Ferrari, 4 лидарами, 594 л.с, полным приводом и богатым оснащением — за 360 тыс. юаней (4,55 млн рублей). Стартовали предпродажи Luxeed RX от Chery и Huawei

В Китае стартовали предварительные продажи Luxeed RX — нового крупного электрического кроссовера, созданного Chery и Huawei. Новинка предлагается в двух версиях (с задним и полным приводом) по цене 300 и 360 тыс. юаней соответственно (3,8-4,55 млн рублей).

Внешне Luxeed RX сильно напоминает и Ferrari Purosangue, и Xiaomi YU7. L-образные фары получили по 90 светодиодов каждая, стеклянные элементы и ультратонкое нанометаллическое покрытие. Особое внимание уделено аэродинамике: в конструкции Luxeed RX используются многочисленные воздушные каналы, интегрированные в передний и задний бамперы, крылья, зеркала и другие элементы кузова.

Сзади установлен сквозной фонарь с С-образным световым рисунком. Его декоративная структура состоит более чем из 10 тыс. хаотично расположенных кристаллических элементов, создающих объемный эффект.

Еще одной деталью стал активный задний диффузор. Электроника меняет положение его элементов в зависимости от скорости, ускорения и угла поворота колес.

Габариты Luxeed RX составляют 5020 × 2007 × 1585 мм, колесная база — ровно 3000 мм. Покупателям предложат колеса диаметром 20, 21 и 22 дюйма с пятью вариантами дизайна.

В салоне установлено сразу несколько дисплеев. Перед водителем — цифровая приборная панель, в центре — медиасистема с экраном диагональю 16,1 дюйма, для переднего пассажира предусмотрен отдельный 8,88-дюймовый дисплей. Дополняет систему проекционный экран диагональю 26 дюймов. Также заявлены адаптивные спортивные кресла, способные автоматически подстраиваться под положение тел водителя и переднего пассажира.

Комплекс помощи водителю получил четыре лидарных датчика и в общей сложности 38 сенсоров разных типов. Электронная архитектура изначально рассчитана на поддержку функций автоматизированного управления уровня L3.

Luxeed RX построен на платформе Huawei Giant Whale. Заднеприводная версия оснащается электромотором Huawei Digital Energy мощностью 377 л.с. Мощность полноприводной версии составляет 594 л.с.

Для кроссовера заявлены тяговые батареи емкостью 81 и 100 кВтч. В зависимости от сочетания аккумулятора и силовой установки запас хода составляет от 672 до 852 км.