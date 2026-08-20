В России разработали танталовые чипы для квантовых компьютеров

Они в 10 раз лучше компонентов предыдущего поколения

Российские учёные из «Квантум Парка» МГТУ им. Н. Э. Баумана и ФГУП «ВНИИА» разработали технологию производства сверхпроводниковых интегральных схем на основе тантала. По словам специалистов, это позволит более чем в 10 раз повысить качество компонентов для квантовых компьютеров. Первые поставки квантовых сопроцессоров на танталовой платформе запланированы на осень 2026 года.

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Тантал значительно устойчивее алюминия к воздействию кислот и других агрессивных сред. Благодаря этому изготовленные на его основе компоненты можно подвергать более интенсивной обработке, удаляя с поверхности атомарные загрязнения и оксиды, которые ухудшают характеристики кубитов. К тому же, естественный оксид тантала содержит значительно меньше дефектов по сравнению с оксидом алюминия, поэтому квантовая информация сохраняется дольше.

Разработчики проверили новую технологию на танталовых микроволновых резонаторах. Их добротность — способность сохранять квантовую информацию — превысила 10 млн в однофотонном режиме. Российские учёные назвали этот показатель одним из лучших в мире: подобные значения удалось получить только в Принстонском университете и Бельгийском нанотехнологическом центре IMEC.

Специалисты рассказали, что при создании новой технологии необходимо было получить нужную фазу тантала — для сверхпроводниковых схем требуется высокочистый альфа-тантал. Было проведено более 1 тыс. экспериментов, для анализа пластин использовались методы просвечивающей микроскопии с атомарным разрешением. Благодаря этому удалось отследить субнанометровые структурные особенности альфа-тантала на кремнии, которые невозможно увидеть обычными приборами.