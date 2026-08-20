Стартап бывших инженеров Rivian привлёк $150 млн, но его бизнес — не велосипеды, а мини-роботакси

Компания Also, оценённая более чем в $1 млрд, создаёт единую платформу для любых машин меньше автомобиля: от электровелосипедов до автономных доставщиков и пассажирских капсул

Стартап Also, выделившийся из Rivian, привлёк $150 млн в серии D при оценке выше $1 млрд. Компания производит электровелосипед за $3500, но называет его лишь отправной точкой — главная ставка делается на более широкий спектр небольших автономных машин, построенных на общей платформе.

Основатели и глава Крис Ю пояснили: рынок компании — любое транспортное средство меньше автомобиля. Для доставки зубной щётки или бургера не нужен 3,5-тонный фургон, а один пассажир не оправдывает поездки на SUV. Потому Also строит линейку лёгких машин для перевозки товаров и людей, используя одни и те же двигатели, батареи, вычислительные модули и софт. Это, по их замыслу, даёт экономию масштаба в нижнем ценовом сегменте рынка.

Фото: Also

Уже заключены контракты с Amazon на грузовые велосипеды с электроприводом и с DoorDash на разработку автономных доставщиков последней мили. Деньги серии D пойдут как раз на ускорение разработки автопилота.

Компания быстро росла: в начале 2025 года получила $105 млн при выходе из Rivian, в этом году —

$200 млн серии C, и $150 млн новой серии D. Председателем совета остаётся основатель Rivian Ар Джей Скэриндж (RJ Scaringe), у производителя электромобилей миноритарный пакет. Партнёрство позволит Also использовать данные с пробега парка Rivian для обучения беспилотных систем.

Запуск происходит на фоне волны банкротств на рынке электровелосипедов (Rad Power Bikes, Juiced), но стартап видит в этом не слабость спроса, а недостаток надёжности продуктов — слабые батареи, неудобные замки. Поэтому компания делает ставку на вертикальную интеграцию и собственное «железо».