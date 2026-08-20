Премиум-бренд Hyundai построил бизнес-джет на колесах: Genesis GV90 получил 657 л.с., огромную батарею и распашные двери как у Rolls-Royce

Genesis (это премиум-бренд Hyundai) представил GV90 — флагманский электрический кроссовер, который стал крупнейшей и наиболее роскошной моделью марки. Автомобиль получил силовую установку мощностью 657 л.с., тяговую батарею впечатляющей емкости 123,5 кВт·ч, полноуправляемое шасси. В топовой версии Neolun есть своя особенность —распашные двери без центральной стойки.

Genesis GV90 — это полноразмерный кроссовер: длина составляет 5286 мм, колесная база — около 3246 мм. В основе лежит отдельная электрическая платформа eMP. Для сравнения, длина и колесная база большого минивэна Zeekr 009 — 5209 и 3205 мм.

Силовая установка развивает 657 л.с. и 800 Н·м. Тяговая батарея имеет емкость 123,5 кВт·ч. Для семиместного варианта Genesis заявляет запас хода около 500 км.

В оснащение входят пневматическая подвеска, управляемые задние колеса и два электронноуправляемых дифференциала повышенного трения. Последние должны эффективнее распределять крутящий момент между колесами и улучшать управляемость крупного и тяжелого электромобиля.

GV90 Neolun с распашными дверями без центральной стойки выполнен в духе автомобилей Rolls-Royce. Чтобы сохранить жесткость и безопасность кузова, Genesis усилила конструкцию высокопрочными стальными балками и трубчатыми элементами. Задние двери получили сложные двухступенчатые петли: сначала дверь немного смещается наружу, а затем распахивается. Благодаря этому заднюю дверь можно открывать независимо от передней, несмотря на отсутствие традиционной центральной стойки. Базовая версия GV90 при этом имеет традиционные двери с центральными стойками.

Не менее необычен салон. Вместо классической приборной панели используется 25-дюймовый проекционный дисплей, а в центре передней панели установлен выдвижной OLED-экран с диагональю 24,6 дюйма. Также предусмотрены элементы управления из настоящего стекла, электропривод дефлекторов климатической системы и аудиосистема Bang & Olufsen с 25 динамиками.

Кресла оснащены 15 воздушными камерами и функцией массажа с вибрацией. Передние сиденья в Neolun при стоянке способны автоматически разворачиваться на 180 градусов, превращая салон в подобие гостиной, где водителю и переднему пассажиру можно сидеть лицом ко второму ряду.

Еще дальше идет четырехместная версия Executive Suite. Для нее предусмотрены пол из натурального дерева, холодильник, индивидуальные столики, перегородка между зонами салона и панорамная крыша, разделенная на шесть зон с индивидуально регулируемым электронным затемнением.

Genesis пока еще не объявил цены, а именно от них во многом будет зависеть рыночное позиционирование новинки. В США конкурентами станут Cadillac Escalade IQ, Lucid Gravity, и, в некоторой степени, бензиновые BMW X7, Mercedes-Benz GLS и Range Rover. Ожидается, что стоимость базового GV90 может приблизиться к отметке $100 тыс., но Neolun будут значительно дороже.