3,7 млрд лет назад здесь текла вода: гигантский кратер Скиапарелли на Марсе показали в новых деталях

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало новые изображения Марса, полученные орбитальным аппаратом Mars Express во время пролета на относительно небольшой высоте над поверхностью планеты. В кадр попали Южное нагорье и гигантский кратер Скиапарелли — регион, рельеф которого миллиарды лет назад формировался в том числе потоками жидкой воды.

Скриншот видео ESA Источник изображения: ESA

Mars Express работает на орбите Красной планеты с 2003 года. Для новых наблюдений использовалась камера High Resolution Stereo Camera (HRSC), способная одновременно получать изображения поверхности с нескольких направлений и в разных спектральных диапазонах. Это позволяет создавать цветные трехмерные модели марсианского рельефа.

Особое внимание ученых привлек кратер Скиапарелли — один из крупнейших ударных кратеров Марса. Его диаметр превышает 460 км. Он расположен в сильно кратерированном Южном нагорье, где примерно 3,7 млрд лет назад климат был значительно теплее и влажнее современного, а по поверхности, вполне вероятно, текли потоки воды.

Несмотря на гигантский диаметр, сегодня Скиапарелли считается сравнительно неглубоким кратером. После его образования впадина была гораздо глубже, однако на протяжении миллиардов лет она постепенно заполнялась осадочными породами. Материал внутрь переносили ветер и древние водные потоки, свой вклад также внесли вулканическая активность и выбросы вещества при столкновениях астероидов с Марсом.

Кратер назван в честь итальянского астронома Джованни Скиапарелли, который во время сближения Марса с Землей в 1877 году составил подробные карты поверхности планеты. Он описывал заметные темные линии словом «canali» — «каналы» или «протоки». При переводе на английский термин ошибочно интерпретировали как искусственные «canals», что впоследствии породило популярную гипотезу о построенной разумными марсианами сети каналов.

Никаких свидетельств существования подобной цивилизации обнаружено не было. Однако более поздние исследования действительно подтвердили одну важную часть представлений о древнем Марсе — когда-то на его поверхности существовало значительное количество жидкой воды, которая оставила многочисленные геологические следы.

HRSC на борту Mars Express наблюдает поверхность сразу под пятью углами и использует четыре цветовых диапазона. Благодаря вытянутой орбите аппарат во время сближений с планетой способен собирать детальные трехмерные данные для протяженных полос поверхности. Затем отдельные наблюдения объединяются, постепенно формируя все более подробные трехмерные карты Марса.