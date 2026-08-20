Первый полет новейшего Airbus A350F запланировали на конец сентября: самолет впервые показали в новой уникальной ливрее

Airbus предварительно запланировала первый полет нового грузового самолета A350F на 24 сентября. Дата пока не является окончательной: при возникновении технических проблем или неблагоприятной погоде дебют может быть перенесен на начало октября.

Скриншот видео Airbus Источник изображения: Airbus

Для Airbus этот полет станет важнейшим этапом программы A350F, которая уже примерно на два года отстает от первоначального графика. Когда проект запустили в 2021 году, начало эксплуатации планировалось на 2025-й. Теперь производитель рассчитывает провести интенсивную программу летных испытаний, получить сертификат и передать первый серийный самолет заказчику до конца 2027 года. Более масштабные поставки должны развернуться в 2028 году.

Скриншот видео Airbus Источник изображения: Airbus

К испытаниям готовятся два опытных A350F, сейчас они проходят наземные проверки. Для грузовой модификации запланировано 55 специализированных тестов, связанных с особенностями эксплуатации грузового самолета. Инженерам предстоит проверить погрузочное оборудование, работу грузовой двери, системы подачи кислорода и вентиляции, а также защиту от опрокидывания самолета на хвост при неправильном распределении массы во время загрузки.

Одним из наиболее сложных элементов конструкции стала главная грузовая дверь, производимая в Испании: первая единица была изготовлена лишь в апреле текущего года. Проем имеет ширину около 4,3 метра и высоту 3,15 метра, что позволит загружать крупногабаритные грузы (например, авиационные двигатели).

Дверь A350F получила электрический привод и новую систему фиксации. Это потребовало дополнительной отработки механических элементов, датчиков, электроники и управляющего программного обеспечения.

Скриншот видео Airbus Источник изображения: Airbus

A350F создается на базе семейства пассажирских A350, он станет крупнейшим специализированным грузовым самолетом Airbus нового поколения. Максимальная полезная нагрузка составит 111 тонн, с грузом массой 109 тонн самолет сможет преодолеть около 8700 км.

Несмотря на задержки, коммерческие показатели программы заметно превосходят показатели предыдущего грузового самолета Airbus. На данный момент A350F собрал 107 твердых заказов. Для сравнения, за все время производства A330-200F было заказано лишь 38 самолетов.

Основным конкурентом новинки станет Boeing 777-8 Freighter. Однако из-за масштабных задержек семейства 777X Airbus имеет возможность вывести свой грузовой самолет на рынок значительно раньше конкурента.