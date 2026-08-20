Кража века в мире чипов: инженера Samsung приговорили к 7 годам заключения за передачу китайской CXMT данные о 600 этапов производства памяти DRAM

Крупнейший китайский производитель оперативной памяти ChangXin Memory Technologies (CXMT) планировал использовать технологические наработки Samsung для ускоренного создания собственного производства DRAM. Такие утверждения прозвучали в рамках уголовного дела в Южной Корее об утечке технологий Samsung, сообщает Maeil Business.

Ключевые показания дал бывший инженер Samsung по фамилии Чон, проработавший в южнокорейской компании 28 лет и позднее перешедший в CXMT. В апреле 2026 года южнокорейский суд приговорил его к семи годам лишения свободы за незаконное получение конфиденциальной технологической документации Samsung.

По материалам дела, речь идет о так называемом Process Recipe Plan (PRP) — технологическом «рецепте», содержащем около 600 этапов производства DRAM, в том числе с использованием 18-нанометрового техпроцесса Samsung. По словам Чона, получение этих данных якобы изначально являлось частью стратегии CXMT, а не разовой попыткой воспользоваться чужими разработками уже после создания собственного производства.

Бывший инженер утверждает, что на начальном этапе у CXMT не было необходимой исследовательской и производственной инфраструктуры для самостоятельной разработки технологии с нуля, поэтому руководство компании якобы сделало ставку на получение технологической документации Samsung.

Технологический рецепт производства полупроводников сам по себе еще не позволяет просто скопировать память. Однако подобные документы имеют чрезвычайно высокую ценность: в них могут быть описаны последовательность сотен операций, параметры травления и осаждения материалов, отжиг, очистка, температуры, давление и необходимое производственное оборудование.

Доступ к такой информации способен значительно сократить количество дорогостоящих экспериментов и ускорить разработку собственного техпроцесса. Обычно создание нового производственного процесса DRAM от разработки элементов до достижения приемлемого выхода годных чипов может занимать у опытных производителей от трех до пяти лет, а у новичка — еще больше.

При этом одного PRP недостаточно для полного воспроизведения технологии. Для этого необходимы сведения об архитектуре транзисторов и конденсаторов памяти, фотошаблонах, топологии, проектных нормах и физических размерах элементов. Часть такой информации теоретически может быть получена путем обратного инжиниринга готовых микросхем.

CXMT запустила массовое производство DDR4 в 2019 году на собственном 22-наннометровом техпроцессе, а выпуск DRAM по технологии 18 нм начался в 2023-м. Как именно предполагаемая утечка Samsung повлияла на конкретные поколения памяти CXMT, из опубликованной информации однозначно не следует.

История приобретает дополнительное значение на фоне стремительного роста китайской полупроводниковой промышленности. CXMT сегодня считается крупнейшим производителем DRAM в Китае и активно увеличивает мощности, стремясь конкурировать с Samsung, SK hynix и Micron.