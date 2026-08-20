Агрессивная езда «убивает» батарею электромобиля в 2,5 раза быстрее

Агрессивная езда на электромобиле может сильно ускорять деградацию тяговой батареи. К такому выводу пришли исследователи Шанхайского университета электротехники, проанализировав реальные данные эксплуатации электромобилей.

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Ученые использовали данные 15 электромобилей, эксплуатировавшихся в Гуанчжоу в течение 2022 года. Информация — скорость автомобиля, ток аккумулятора, уровень заряда, напряжение и температура — собиралась с интервалом в 10 секунд. С помощью машинного обучения исследователи разделили водителей на пять групп — от максимально плавного и экономичного до наиболее агрессивного стиля.

Главным фактором риска оказалась не сама высокая скорость, а частые запросы большой мощности от аккумулятора. Наибольшую нагрузку создают резкие старты, интенсивные ускорения с высоким крутящим моментом и повторяющиеся циклы разгона и торможения. Поэтому равномерная быстрая езда по автомагистрали может быть менее вредна для батареи, чем постоянные резкие ускорения в городе.

Разница между крайними стилями оказалась существенной. В наиболее агрессивной группе расчетный уровень моментальной нагрузки, связанной со старением аккумулятора, оказался в 18,4 раза выше, чем у водителей с наиболее спокойным стилем вождения.

Средний ток батареи при агрессивной езде достигал 66,02 А против 20,56 А при плавном вождении. Когда исследователи смоделировали изменение только манеры езды с агрессивной на экономичную при сохранении остальных условий, краткосрочный стресс, связанный с деградацией батареи, уменьшился на 91,3%.

Ученые также попытались оценить долгосрочные последствия. Согласно модели, после 1000 циклов зарядки-разрядки аккумулятор при наиболее бережном стиле вождения потеряет около 21,15% первоначальной емкости. При самом агрессивном сценарии расчетная деградация достигает 53,22% — примерно в 2,5 раза больше.

Однако эти показатели нельзя воспринимать как результаты реального 1000-циклового эксперимента. Ученые не наблюдали одни и те же автомобили до достижения такого пробега батарей. Долгосрочная деградация была рассчитана математической моделью на основе полученных данных.

На реальный ресурс тягового аккумулятора также влияют химический состав ячеек, температура окружающей среды, работа системы охлаждения, привычки зарядки, уровень заряда, рельеф, масса автомобиля и множество других факторов. Тем не менее исследование показывает, что манера езды может быть самостоятельным значимым фактором старения батареи. Владельцам электромобилей необязательно ездить медленно, однако более плавные ускорения и сокращение числа резких разгонов способны снизить нагрузку и потенциально продлить ресурс самого дорогого компонента электромобиля.