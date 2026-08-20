Какими будут Honor Magic 9 Pro, Honor Win 2, Honor Power 3 и Honor 700? Раскрыты подробности о характеристиках

Известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности о нескольких новых смартфонах Honor — Magic 9 Pro, Win 2, Power 3 и семействе Honor 700.

Honor Magic 8 Pro Источник изображения: Honor

Премьера Honor Magic 9 Pro ожидается уже в следующем месяце. По данным информатора, эта модель получит сразу две камеры разрешением 200 Мп. Кроме того, Honor якобы сотрудничает с производителем профессионального кинооборудования ARRI, однако какую именно роль технологии компании будут играть в камере смартфона, пока неизвестно.

Что касается моделей линейки Win 2, то они получат плоский дисплей с разрешением 2K, «огромную батарею» и систему охлаждения с вентилятором.

Honor Power 3 приписывают 7-дюймовый экран и «самую большую батарею в отрасли». Согласно предварительным данным, емкость аккумулятора этой модели может находиться на уровне 12 000 мАч.

Что касается линейки Honor 700, то ее представителям приписывают новый дизайн, экраны среднего уровня, аккумуляторы повышенной емкости и 200-мегапиксельную камеру.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.