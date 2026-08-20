Представлен обновленный Skoda Slavia: аналог российского Volkswagen Polo получил новый 8-ступенчатый «автомат», ИИ и функцию массажа задних сидений

Бюджетник, который уже и не совсем бюджетник

Skoda представила обновленный бюджетный седан Slavia, разработанный преимущественно для развивающихся рынков. Модель, выпускаемая с 2021 года, в ходе рестайлинга получила обновленный дизайн, более современную электронику, голосовой ИИ-помощник и новую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

Внешне Slavia сохранила привычный силуэт, но переднюю часть заметно переработали. Решетка радиатора теперь украшена вертикальными хромированными элементами, изменилась светодиодная начинка фар и форма переднего бампера.

Сзади изменений меньше. Фонари получили новую графику и динамические указатели поворота, а между ними появилась затемненная декоративная полоса с крупной надписью Skoda.

Диагональ цифровой приборной панели увеличилась до 10,25 дюйма, диагональ экрана медиасистемы — 10 дюймов. Среди необычных для бюджетного седана опций появилась функция массажа задних сидений.

Список электронных систем пополнили камеры кругового обзора и голосовой помощник на базе искусственного интеллекта: голосом можно управлять музыкой, телефонными звонками и климатической установкой.

Slavia оснащается двумя бензиновыми моторами TSI. Младший трехцилиндровый двигатель объемом 1,0 литра развивает 115 л.с., он сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач и новым 8-ступенчатым «автоматом». Старший 1,5-литровый TSI выдает 150 л.с. и работает с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG. После рестайлинга автомобили с этим мотором также получили задние дисковые тормоза вместо барабанных. Цены на обновленный Skoda Slavia пока не объявлены.