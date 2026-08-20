Суборбитальная южнокорейская ракета Sebit полетела не туда: ее пришлось уничтожить прямо во время первого испытательного полета

Южнокорейская аэрокосмическая компания Innospace провела первое летное испытание своей многоцелевой суборбитальной ракеты Sebit. Запуск состоялся 19 августа в 16:30 по местному времени (22:30 по московскому времени) с космического центра Алкантара в Бразилии, однако полет пришлось досрочно прекратить после отклонения ракеты от расчетной траектории.

Sebit штатно запустила двигатель и успешно стартовала с собственной пусковой установки Innospace. Однако уже во время полета системы контроля зафиксировали отклонение от предусмотренного маршрута. В соответствии с правилами безопасности космодрома бразильские Военно-воздушные силы активировали систему аварийного прекращения полета FTS (Flight Termination System). После срабатывания FTS ракета упала в заранее определенной безопасной морской зоне.

Несмотря на досрочное завершение миссии, Innospace заявила, что получила ценный массив телеметрии. Специалистам удалось собрать данные о работе пускового комплекса, силовой установки, а также системы наведения, навигации и управления.

Испытание проводилось совместно с бразильской государственной компанией ALADA, созданной для расширения коммерческого использования аэрокосмической инфраструктуры страны. В операции также непосредственно участвовали Военно-воздушные силы Бразилии.

Innospace намерена провести детальный анализ полученной телеметрии, чтобы установить причину отклонения от траектории. Результаты расследования планируется использовать для доработки конструкции и программного обеспечения Sebit, повышения надежности ракеты и стабильности ее эксплуатации.