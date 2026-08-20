Geely полностью переделала Monjaro для глобального рынка: новая платформа, гибрид и электрический полный привод

Geely анонсировала гибридный кроссовер Monjaro EM-i для глобального рынка. Экспансия новинки начнется уже в конце текущего месяца — машину должны представить в Египте, после чего Monjaro EM-i должен появиться и в других странах.

Что интересно, Monjaro EM-i базируется на новой платформе GEA Evo (Global Intelligent New Energy Architecture) — как у флагманского кроссовера Geely Galaxy M9. Что касается российского Monjaro, то в его основе лежит платформа CMA. Monjaro EM-i станет первой экспортной моделью Geely с системой полного привода e-AWD — с электромотором на задней оси.

Компания пока не раскрыла подробные технические характеристики гибридной системы глобальной версии. Впрочем, данные есть у «Китайских автомобилей» — сообщается, что Monjaro EM-i уже сертифицирован в Казахстане. Габариты машины составляют 4800 × 1895 × 1700 мм, колесная база — 2845 мм.

Основой гибридной системы станет 1,5-литровый бензиновый двигатель BHE15-MZF производства Aurobay Technology мощностью 144 л.с. Он допускает использование бензина АИ-92. В отличие от последовательных гибридных схем, где ДВС служит преимущественно генератором, система EM-i предусматривает возможность непосредственно приводить колеса от бензинового двигателя в определенных режимах.

Переднеприводная версия получит один электромотор на передней оси. Его заявленная 30-минутная мощность составляет 75 л.с. Для полноприводного Monjaro EM-i предусмотрен задний электромотор с 30-минутной мощностью 20 л.с. Эти значения не являются пиковой отдачей электромоторов. Емкость тяговый батарей неизвестно, но запас хода переднеприводной версии составит 92 км, полноприводной — 130 км.

В Казахстане кроссовер сертифицирован как Geely Galaxy Monjaro EM-i. Документ ОТТС действует до 17 августа 2029 года, он уже позволяет начинать выпуск и продажи модели. Автомобиль планируют собирать непосредственно в Казахстане на предприятии «СарыаркаАвтоПром», входящем в холдинг Allur.